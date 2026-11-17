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Rusko v noci zničilo 1441 ukrajinských dronov
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Autor TASR
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Moskva 17. novembra (TASR) - Ruské systémy protivzdušnej obrany zničili v noci na utorok 1441 ukrajinských dronov, oznámilo ráno podľa agentúry TASS ruské ministerstvo obrany. Ukrajina tak podnikla svoj zrejme najväčší dronový útok od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Deň predtým hlásilo Rusko zostrelenie 1336 dronov počas noci. Informuje o tom TASR.