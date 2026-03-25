Rusko v noci zničilo takmer 400 dronov vypustených z Ukrajiny
Útok zapríčinil požiar v prístave Usť-Luga v Leningradskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 25. marca (TASR) - Ruská protivzdušná obrana zneškodnila 389 ukrajinských dronov, oznámilo v stredu ruské ministerstvo obrany. Podľa agentúry AP ide o najväčší zaznamenaný ukrajinský útok od začiatku vojny, píše TASR.
Drony zostrelili nad 13 ruskými oblasťami ako aj nad okupovaným Krymským polostrovom v priebehu ôsmich hodín. AP konštatuje, že tento útok zdôraznil rastúcu schopnosť Ukrajiny v oblasti výroby a vývoja dronov dlhého doletu.
Útok zapríčinil požiar v prístave Usť-Luga v Leningradskej oblasti. V Belgorodskej oblasti ukrajinské drony poškodili energetickú infraštruktúru a podľa tamojšieho gubernátora Viačeslava Gladkova zaznamenali výpadky elektriny a dodávok vody.
K útoku došlo deň po tom, čo Rusko vyslalo takmer 1000 dronov a 34 rakiet na civilné oblasti na Ukrajine, a to v priebehu 24 hodín, čo predstavuje jeden z najväčších leteckých útokov počas štyri roky trvajúcej vojny. Podľa ukrajinských predstaviteľov si tento útok vyžiadal šesť mŕtvych a približne 50 zranených.
Počas tohto rozsiahleho ruského útoku bol zasiahnutý aj Chrám svätého Ondreja v Ľvove, ktorý je súčasťou lokality zapísanej na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Organizácia Spojených národov v stredu uviedla, že je „hlboko znepokojená“ zasiahnutým tejto pamiatky.
Počas nočných útokov priletel do vzdušného priestoru Estónska dron, ktorý narazil do komína tamojšej elektrárne. Dve neidentifikované bezpilotné lietadlá, v noci na stredu narušili aj vzdušný priestor Lotyšska. Tieto lietadlá prileteli z Ruska a Bieloruska.
