Rusko v noci znova útočilo na Ukrajinu, cieľom boli Kyjev a Charkov

Kyjev/New York 31. decembra (TASR) - Rusko v nedeľu na úsvite podniklo nové útoky proti Ukrajine. Cieľom bola ukrajinská metropola Kyjev a viacero útočných dronov smerovalo na mesto Charkov na severovýchode krajiny. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



"V dôsledku nočného útoku ruských dronov na Charkov boli poškodené budovy v centre mesta. Nie sú to vojenské objekty, ale kaviarne, obytné budovy a kancelárie," uviedol starosta Ihor Terechov na sociálnej sieti. Obete nespomenul. "V predvečer Nového roka chcú Rusi naše mesto zastrašiť, my však nie sme vystrašení," dodal.



Nové údery prišli deň po tom, ako Moskva vyhlásila, že sa odplatí za "teroristický útok" na mesto Belgorod. V sobotu v tomto meste ležiacom 30 kilometrov od hranice zahynulo podľa ruských úradov pri ukrajinskom ostreľovaní najmenej 22 ľudí.



Rusko v sobotu zvolalo zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktorej povedalo, že sily Kyjeva cielili na športové centrum, klzisko a univerzitu. Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia to označil za "zámerný, nevyberavý útok na civilný cieľ".



Spojenci Ukrajiny reagovali, že zodpovednosť v konečnom dôsledku nesie ruský prezident Vladimir Putin, pretože pred dvoma rokmi nariadil vpád na územie susednej krajiny. "Ak chce Rusko niekoho obviňovať zo smrti Rusov v tejto vojne, malo by začať s prezidentom Putinom," povedal britský veľvyslanec pri OSN Thomas Phipps.



V piatok ruské sily uskutočnili rozsiahly útok raketami a dronmi na viaceré ukrajinské mestá vrátane Kyjeva, ktorý si podľa ukrajinských predstaviteľov vyžiadali najmenej 40 mŕtvych. Ukrajinská armáda uviedla, že išlo o najväčší vzdušný úder od začiatku vojny pred takmer dvoma rokmi, s výnimkou prvých dní neustáleho bombardovania.



Ukrajinskí záchranári v sobotu stále prehľadávali trosky, keď nové útoky zasiahli Chersonskú, Záporožskú a Černihivskú oblasť. Ruské údery počas dňa zabili ďalších troch ľudí, uviedli miestni predstavitelia.



V Charkove v sobotu večer podľa prokuratúry utrpelo 26 ľudí zranenia, keď ruské rakety dopadli na viaceré budovy vrátane hotela, materskej školy, obchodov a reštaurácií. Medzi obeťami bol britský občan, ktorý pracoval ako bezpečnostný poradca nemeckého mediálneho tímu.