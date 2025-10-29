< sekcia Zahraničie
Rusko v noci zostrelilo asi 100 ukrajinských dronov
Ukrajina podnikla veľký útok prostredníctvom dronov aj v utorok. Zasiahla sklad paliva v Uljanovskej oblasti a poškodené boli nádrže patriace spoločnosti NS-Oil.
Autor TASR
Moskva 29. októbra (TASR) - Ruská armáda v noci na stredu zostrelila približne 100 ukrajinských dronov, ktoré cielili na energetickú infraštruktúru v 11 ruských oblastiach a na okupovanom Kryme. Štyri z nich zostrelila v blízkosti Moskvy, TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuers.
Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) uviedol, že v noci z bezpečnostných dôvodov uzavreli tri zo štyroch moskovských letísk a niekoľko ďalších po celej krajine.
V Brjanskej oblasti podľa miestneho gubernátora Alexandra Bogomaza drony poškodili deväť obytných budov a priemyselné zariadenie. Na okupovanom Kryme zasiahli palivovú nádrž v meste Simferpol a útoky na priemyselné zariadenie hlásia z ruskej autonómnej republiky Marijsko asi 800 kilometrov východne od Moskvy.
Niekoľko dronov Ukrajina vyslala na priemyselnú zónu v Stavropolskej oblasti na juhu krajiny. Útok podľa miestneho gubernátora Vladimira Vladimirova nespôsobil žiadne „významné“ škody. Ukrajinské médiá tvrdia, že Kyjev v oblasti zaútočil na chemický závod Stavrolen ako súčasť koncernu Lukoil, výrobcu polyetylénu a polypropylénu.
Ukrajina podnikla veľký útok prostredníctvom dronov aj v utorok. Zasiahla sklad paliva v Uljanovskej oblasti a poškodené boli nádrže patriace spoločnosti NS-Oil.
Kyjev v uplynulých mesiacoch zintenzívnil útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Cieľom je zásahmi energetických, vojenských a priemyselných zariadení oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku a ukázať bežným Rusom, že vojenský konflikt od nich nie je vzdialený.
