< sekcia Zahraničie
Rusko v novembri dobylo na Ukrajine najviac územia za uplynulý rok
Napriek tomu sa v novembri postup Ruska spomalil v Doneckej oblasti, ktorá je epicentrom bojov.
Autor TASR
Kyjev 1. decembra (TASR) - Ruská armáda v novembri dobyla najviac ukrajinského územia za uplynulý rok. Z analýzy dát Inštitútu pre výskum vojny, ktorý vykonala agentúra AFP, vyplýva, že Rusko obsadilo 701 štvorcových kilometrov. Viac územia sa naposledy podarilo dobyť v novembri 2024 a Rusko okupuje v súčasnosti 19,3 percenta rozlohy susedného štátu, informuje TASR.
Napriek tomu sa v novembri postup Ruska spomalil v Doneckej oblasti, ktorá je epicentrom bojov. Moskva tam minulý mesiac získala približne 130 štvorcových kilometrov a v súčasnosti okupuje viac ako 81 percent tohto regiónu. Ruské jednotky sa v regióne naďalej usilujú o dobytie strategického mesta Pokrovsk, ktorého strata by výrazne ovplyvnila ukrajinskú obranu a logistické trasy.
Najväčší pokrok ruské sily dosiahli v novembri v Záporožskej oblasti, kde obsadili 272 štvorcových kilometrov, čo je rovnaká rozloha ako za predchádzajúce štyri mesiace dohromady. V Dnepropetrovskej oblasti dobyli takmer 200 štvorcových kilometrov územia.
Novembrový postup ruskej armády prichádza v čase, keď USA spustili novú diplomatickú iniciatívu na ukončenie konfliktu. S predstaviteľmi Ukrajiny rokujú o mierovom pláne, ktorý v utorok vyslanec USA Steve Witkoff prediskutuje aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Od začiatku tohto roka Rusko obsadilo na Ukrajine takmer 5400 štvorcových kilometrov územia, čo je takmer o 2000 štvorcových kilometrov viac ako v rovnakom období v roku 2024.
Napriek tomu sa v novembri postup Ruska spomalil v Doneckej oblasti, ktorá je epicentrom bojov. Moskva tam minulý mesiac získala približne 130 štvorcových kilometrov a v súčasnosti okupuje viac ako 81 percent tohto regiónu. Ruské jednotky sa v regióne naďalej usilujú o dobytie strategického mesta Pokrovsk, ktorého strata by výrazne ovplyvnila ukrajinskú obranu a logistické trasy.
Najväčší pokrok ruské sily dosiahli v novembri v Záporožskej oblasti, kde obsadili 272 štvorcových kilometrov, čo je rovnaká rozloha ako za predchádzajúce štyri mesiace dohromady. V Dnepropetrovskej oblasti dobyli takmer 200 štvorcových kilometrov územia.
Novembrový postup ruskej armády prichádza v čase, keď USA spustili novú diplomatickú iniciatívu na ukončenie konfliktu. S predstaviteľmi Ukrajiny rokujú o mierovom pláne, ktorý v utorok vyslanec USA Steve Witkoff prediskutuje aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Od začiatku tohto roka Rusko obsadilo na Ukrajine takmer 5400 štvorcových kilometrov územia, čo je takmer o 2000 štvorcových kilometrov viac ako v rovnakom období v roku 2024.