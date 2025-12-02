Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko v novembri eskalovalo útoky dronmi a raketami na Ukrajinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rusko podľa nich vypustilo v novembri 5445 dronov s dlhým doletom a 215 rakiet.

Autor TASR
Kyjev 2. decembra (TASR) — Rusko počas novembra eskalovalo svoje útoky dronmi a raketami na Ukrajinu. Za uplynulý mesiac zaútočilo na jej územie celkovo 5660 raketami a dronmi s dlhým doletom, čo predstavuje dvojpercentný nárast oproti predchádzajúcemu mesiacu. Uvádza sa to v analýze agentúry AFP zverejnenej v utorok, ktorá sa zakladá na údajoch zverejňovaných na dennej báze ukrajinským letectvom.

Rusko podľa nich vypustilo v novembri 5445 dronov s dlhým doletom a 215 rakiet. V prípade bezpilotných lietadiel ide o trojpercentný nárast, u rakiet bol zaznamenaný 20-percentný pokles.

Útoky ruských síl spôsobili množstvo výpadkov v dodávkach elektriny. Moskva útočí na ukrajinskú energetickú sieť už štvrtú zimu po sebe. Kyjev a jeho spojenci tvrdia, že ide o zámernú stratégiu, ktorej cieľom je demoralizovať ukrajinské civilné obyvateľstvo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na pondelňajšej spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži uviedol, že zintenzívnenie ruských útokov je súčasťou snahy „zlomiť“ vôľu Ukrajincov vzdorovať vojne.

Kyjev na vojenský tlak Moskvy odpovedá útokmi na jej ropné sklady a rafinérie, čím sa snaží narušiť vývoz ropy a zemného plynu a spôsobiť nedostatok pohonných hmôt v Rusku.
