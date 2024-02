Rusko rozširuje zákaz vstupu na ďalších predstaviteľov EÚ

Moskva 23. februára (TASR) - Rusko v reakcii na ďalší balík sankcií EÚ rozšírilo zákaz vstupu na svoje územie na ďalších predstaviteľov európskych orgánov činných v trestnom konaní, obchodných organizácií a občanov členských krajín EÚ, ktoré poskytujú vojenskú podporu Ukrajine.



Podľa agentúry DPA to na svojom webe v piatok oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Konkrétne mená ani počet občanov EÚ, ktorých sa ruské sankcie týkajú, však ministerstvo neuviedlo.



Podľa ruských médií Rusko uvalilo sankcie na predstaviteľov Rady Európy, členov zákonodarných zborov krajín Európskej únie, členovia Parlamentných zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Rady Európy, ktorí "systematicky vystupujú s agresívnymi vyhláseniami proti Rusku".



Sankcie Ruska sa týkajú aj predstaviteľov európskych štruktúr zapojených do trestného stíhania ruských predstaviteľov za "nezákonné zatýkanie a odsun ľudí z ukrajinských území", ako aj o osoby, ktoré sa angažovali pri vytváraní "tribunálu" proti ruskému vedeniu a obhajovali konfiškáciu ruského štátneho majetku alebo využívanie ziskov z neho pre Ukrajinu.



Reštrikcie Moskvy sa vzťahujú aj na osoby, ktoré podporujú sankcie uvalené na Rusko a ktoré sa snažia podkopať jeho vzťahy s inými štátmi tým, že šíria o Rusku dezinformácie.



EÚ v piatok oznámila prijatie nového balíka sankcií voči Rusku, ktoré súvisia s druhým výročím začiatku vojny na Ukrajine, ktoré pripadá na sobotu, i so smrťou opozičného politika Alexeja Navaľného vo väzení.



Sankcie EÚ sú zamerané na 106 osôb a 88 právnych subjektov, ktoré sú "zodpovedné za konanie, ktoré podkopáva alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny," píše sa vo vyhlásení Európskej komisie a štátov EÚ.



V sankčnom zozname sú osoby zapojené do dodávok zbraní zo Severnej Kórey do Ruska, ako aj severokórejský minister obrany, doplnila DPA.