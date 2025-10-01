Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Zahraničie

Rusko: V rafinérii v Jaroslavlianskej oblasti vypukol požiar

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Oblastný gubernátor Michail Jevrajev uviedol, že požiar v jednej z najväčších rafinérii v Rusku vypukol v stredu ráno.

Autor TASR
Moskva 1. októbra (TASR) - Ruským hasičom sa v stredu podarilo dostať pod kontrolu požiar vo veľkej rafinérii v Jaroslavlianskej oblasti severovýchodne od Moskvy. V stredu o tom informovalo ministerstvo pre mimoriadne situácie. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.

Oblastný gubernátor Michail Jevrajev uviedol, že požiar v jednej z najväčších rafinérii v Rusku vypukol v stredu ráno. Odmietol, že by vznikol dôsledkom útoku ukrajinských dronov, hoci Kyjev systematicky útočí na ruské rafinérie, aby narušil dodávky ropných produktov a pripravil Moskvu o príjmy z nich.

„Obyvatelia sa obávali, že by požiar mohlo byť dôsledkom útoku nepriateľského dronu,“ napísal Jevrajev na sociálnej sieti Telegram. „Ale to, čo sa stalo, s tým nemá nič spoločné. Požiar bol technologického charakteru,“ vysvetlil bez uvedenia podrobností.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc