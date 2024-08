Rusko v rámci odvetného kroku vyhostilo moldavského diplomata

Moskva 6. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že vyhostilo moldavského diplomata v rámci odvetného kroku po tom, čo Kišiňov minulý týždeň vo štvrtok vyhostil ruského diplomata v súvislosti so špionážnym. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ruské ministerstvo uviedlo, že si predvolalo moldavského vyslanca, aby "vyjadrilo rázny protest proti pokračujúcim nepriateľským krokom" Moldavska voči Rusku. Člena moldavského veľvyslanectva v Rusku zároveň vyhlásili za "personu non grata".



Moldavské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že vyhostilo ruského diplomata a predvolalo si ruského veľvyslanca, aby vyjadrilo oficiálny protest deň po tom, čo moldavské orgány zadržali dve osoby pre obvinenia z vlastizrady a sprisahania. Moldavská diplomacia vo vyhlásení uviedla, že "boli získané informácie a dôkazy, ktoré svedčia o tom, že ruský diplomat vykonával na území Moldavskej republiky činnosti nezlučiteľné s jeho diplomatickým štatútom". Moldavské médiá už skôr informovali o špionážnej kauze, do ktorej je zapletené Rusko.



Rusko rozhodnutie Moldavska odsúdilo a označilo ho za ďalší príklad "agresívneho protiruského postoja", ktorý narúša rusko-moldavské vzťahy.



Moldavsko, bývalá sovietska republika, sa v súčasnosti usiluje o členstvo v EÚ. Brusel udelil Moldavsku štatút kandidátskej krajiny EÚ v roku 2022 krátko po tom, čo Rusko začalo vojenskú ofenzívu na Ukrajine, čo ešte viac naštrbilo vzťahy s Moskvou, píše AFP.



V októbri 2024 sa v krajine uskutoční referendum o tom, či má byť želanie krajiny vstúpiť do EÚ zakotvené v ústave.