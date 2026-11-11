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Rusko v rámci odvetných opatrení vyhostilo moldavského diplomata
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že moldavského diplomata označilo za nežiaducu osobu na základe princípu reciprocity.
Autor TASR
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Moskva 10. novembra (TASR) - Rusko v utorok vyhlásilo jedného z moldavských diplomatov za nežiaducu osobu a vyzvalo na jeho odchod z krajiny. Ide o odvetný krok za rozhodnutie Moldavska, ktoré v októbri vyhostilo pracovníka ruského veľvyslanectva po tom, čo na jeho území havaroval dron údajne ruského pôvodu, informovala agentúra AFP.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že moldavského diplomata označilo za nežiaducu osobu na základe princípu reciprocity.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová koncom októbra vyhlásila, že ruský útočný dron narušil vzdušný priestor krajiny a zrútil sa v blízkosti obytných domov a energetického zariadenia. Moldavsko následne vyhostilo pracovníka ruského veľvyslanectva.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok opätovne odmietlo tvrdenia, že dron patril Rusku. Uviedlo, že pre takéto obvinenie neexistujú dôkazy. Vyhostenie ruského diplomata označilo za nepriateľský krok, ktorý podľa neho poškodzuje stáročné vzťahy medzi oboma krajinami.
Moldavsko, ktoré leží medzi Ukrajinou a Rumunskom, už v minulosti vyhostilo viacerých ruských diplomatov. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane zaznamenalo narušenie svojho územia dronmi.
Rusko malo s Moldavskom, bývalou sovietskou republikou, v minulosti úzke vzťahy. Tie sa začali zhoršovať, keď v roku 2020 v Moldavsku nastúpila prozápadná vláda. Napätie medzi oboma krajinami sa prehĺbilo po začiatku vojny na Ukrajine a v súvislosti so snahou Moldavska vstúpiť do Európskej únie.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že moldavského diplomata označilo za nežiaducu osobu na základe princípu reciprocity.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová koncom októbra vyhlásila, že ruský útočný dron narušil vzdušný priestor krajiny a zrútil sa v blízkosti obytných domov a energetického zariadenia. Moldavsko následne vyhostilo pracovníka ruského veľvyslanectva.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok opätovne odmietlo tvrdenia, že dron patril Rusku. Uviedlo, že pre takéto obvinenie neexistujú dôkazy. Vyhostenie ruského diplomata označilo za nepriateľský krok, ktorý podľa neho poškodzuje stáročné vzťahy medzi oboma krajinami.
Moldavsko, ktoré leží medzi Ukrajinou a Rumunskom, už v minulosti vyhostilo viacerých ruských diplomatov. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane zaznamenalo narušenie svojho územia dronmi.
Rusko malo s Moldavskom, bývalou sovietskou republikou, v minulosti úzke vzťahy. Tie sa začali zhoršovať, keď v roku 2020 v Moldavsku nastúpila prozápadná vláda. Napätie medzi oboma krajinami sa prehĺbilo po začiatku vojny na Ukrajine a v súvislosti so snahou Moldavska vstúpiť do Európskej únie.