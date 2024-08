Rusko v rámci výmeny väzňov prepustí Američanov Gershkovicha a Whelana

Washington/Moskva 1. augusta (TASR) - V Rusku zadržiavaní americký novinár Evan Gershkovich a bývalý príslušník americkej námornej pechoty Paul Whelan by mali byť prepustení v rámci rozsiahlej výmeny väzňov medzi USA a Ruskom. TASR informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na štvrtkové správy amerických médií.



Obe strany sa dohodli na výmene väzňov a zadržiavaní by mali byť čoskoro odovzdaní americkým úradom, píše CNN s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa americkej vlády. Agentúra Bloomberg na svojej webovej stránke píše, že osoby väznené v Rusku pre údajnú špionáž sú už na ceste do zahraničia.



Ruská štátna tlačová agentúra TASS uviedla, že na rokovaniach o výmene sa zúčastnil Biely dom, americké ministerstvo zahraničných vecí a Ústredná spravodajská služba CIA.



Agentúry Reuters už skôr vo štvrtok uviedla, že medzi Ruskom a niekoľkými západnými štátmi sa schyľuje k najväčšej výmene väzňov od konca studenej vojny.