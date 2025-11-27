< sekcia Zahraničie
Rusko v reakcii na krok Varšavy zatvorí poľský konzulát v Irkutsku
Moskva 27. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že v reakcii na rozhodnutie Poľska uzavrieť ruský konzulát v Gdansku uzavrie od 30. decembra jeho konzulát v sibírskom meste Irkutsk. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a AFP.
Ruský rezort diplomacie označil poľské kroky za „nepriateľské a neoprávnené“ a predvolal si poľského veľvyslanca Krzysztofa Krajewského. Reagoval tak na slová poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského, ktorý minulý týždeň oznámil, že odobral súhlas s fungovaním posledného ruského konzulátu v krajine pre údajné pokračujúce nepriateľské aktivity.
„Ruské ministerstvo zahraničných vecí si 27. novembra predvolalo poľského veľvyslanca v Rusku, aby mu oznámilo svoje rozhodnutie o zatvorení poľského konzulátu v Irkutsku s účinnosťou od 30. decembra 2025,“ uvádza rezort vo vyhlásení.
Šéf poľskej diplomacie zároveň oznámil, že Poľsko neplánuje prerušiť diplomatické vzťahy s Ruskom. „Neplánujeme prerušiť diplomatické vzťahy, tak ako ich neprerušili ani iné krajiny, na ktorých území došlo k aktom diverzie alebo terorizmu,“ povedal Sikorski. Dodal, že podobné útoky zaznamenali aj iné európske štáty vrátane Británie, Nemecka či Česka.
Hovorca poľského rezortu diplomacie Maciej Wewior podľa agentúry PAP uviedol, že ide o očakávaný krok. „Ide o krok, ktorý sme očakávali, pretože Rusko avizovalo odvetu. Netreba však zabúdať, že uzavretie ruského konzulátu v Poľsku bolo dôsledkom de facto teroristického činu na území Poľskej republiky,“ povedal hovorca. Dodal, že irkutský konzulát má byť do 30. decembra uzavretý a jeho traja pracovníci musia opustiť Rusko. Od januára preberie všetky jeho konzulárne úlohy oddelenie v Moskve. Podľa Wewióra Poľsko neplánuje ďalšie odvetné kroky.
