28. máj 2026
Rusko v reakcii na zbližovanie Arménska a EÚ pristupuje k reštrikciám

Na snímke ruský prezident Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 28. mája (TASR) - Rusko zavedie dočasné obmedzenia na dovoz niektorých druhov ovocia a zeleniny z Arménska. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej Moskva takto zvyšuje svoj tlak na túto juhokaukazskú krajinu, kde sa 7. júna uskutočnia parlamentné voľby, píše TASR.

Ruská Federálna služba pre veterinárny a fytosanitárny dozor (Rosseľchoznadzor) vo štvrtok uviedla, že zákaz dovozu paradajok, uhoriek, paprík, listovej zeleniny a jahôd z Arménska do Ruska nadobudne účinnosť v sobotu.

Toto oznámenie nadväzuje na podobné dočasné zákazy, ktoré Rusko zaviedlo tento týždeň voči dovozu kvetov, minerálnej vody a brandy z Arménska.

Rosseľchoznadzor objasnil, že zákaz dovozu vybraných komodít z Arménska súvisí s výsledkom inšpekčných návštev vykonaných tento týždeň v poľnohospodárskych podnikoch v Arménsku, kde zistili nedostatky v oblasti fytosanitárnej bezpečnosti. „Súčasná situácia predstavuje hrozbu pre fytosanitárny stav územia Ruska,“ tvrdí Rosseľchoznadzor vo svojom vyhlásení.

Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom, o ktoré sa snaží arménsky premiér Nikol Pašinjan uchádzajúci sa vo voľbách o tretie funkčné obdobie na poste predsedu vlády.

V reakcii na tento vývoj Rusko v stredu pohrozilo, že pozastaví alebo ukončí dodávky lacnej ropy, plynu a surových diamantov do Arménska, ak bude Jerevan pokračovať vo svojej snahe o vstup do Európskej únie.

Arménsko, kde sa nachádzajú ruské vojenské základne, je silne energeticky závislé od Moskvy: vlani doviezlo z Ruska 82 percent svojej spotreby zemného plynu.
