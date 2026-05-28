Rusko v reakcii na zbližovanie Arménska a EÚ pristupuje k reštrikciám
Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom.
Autor TASR
Moskva 28. mája (TASR) - Rusko zavedie dočasné obmedzenia na dovoz niektorých druhov ovocia a zeleniny z Arménska. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej Moskva takto zvyšuje svoj tlak na túto juhokaukazskú krajinu, kde sa 7. júna uskutočnia parlamentné voľby, píše TASR.
Ruská Federálna služba pre veterinárny a fytosanitárny dozor (Rosseľchoznadzor) vo štvrtok uviedla, že zákaz dovozu paradajok, uhoriek, paprík, listovej zeleniny a jahôd z Arménska do Ruska nadobudne účinnosť v sobotu.
Toto oznámenie nadväzuje na podobné dočasné zákazy, ktoré Rusko zaviedlo tento týždeň voči dovozu kvetov, minerálnej vody a brandy z Arménska.
Rosseľchoznadzor objasnil, že zákaz dovozu vybraných komodít z Arménska súvisí s výsledkom inšpekčných návštev vykonaných tento týždeň v poľnohospodárskych podnikoch v Arménsku, kde zistili nedostatky v oblasti fytosanitárnej bezpečnosti. „Súčasná situácia predstavuje hrozbu pre fytosanitárny stav územia Ruska,“ tvrdí Rosseľchoznadzor vo svojom vyhlásení.
Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom, o ktoré sa snaží arménsky premiér Nikol Pašinjan uchádzajúci sa vo voľbách o tretie funkčné obdobie na poste predsedu vlády.
V reakcii na tento vývoj Rusko v stredu pohrozilo, že pozastaví alebo ukončí dodávky lacnej ropy, plynu a surových diamantov do Arménska, ak bude Jerevan pokračovať vo svojej snahe o vstup do Európskej únie.
Arménsko, kde sa nachádzajú ruské vojenské základne, je silne energeticky závislé od Moskvy: vlani doviezlo z Ruska 82 percent svojej spotreby zemného plynu.
