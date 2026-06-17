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Rusko v roku 2025 udelilo vyše 1100 tzv. anti-woke víz
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno program verejne podporil pri udeľovaní štátnych vyznamenaní.
Autor TASR
Moskva 17. júna (TASR) - Ruské úrady v roku 2025 v rámci špeciálneho vízového programu udelili povolenie na vstup a pobyt viac ako 1100 cudzincom, ktorí deklarujú podporu tradičným ruským hodnotám. Ako v stredu informovala agentúra AFP, Moskva tieto prípady zároveň využíva na propagandistické účely.
Riaditeľ konzulárneho odboru ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Klimov, citovaný agentúrou RIA Novosti, uviedol, že v rámci tohto programu bolo vydaných celkovo 1112 víz. Opatrenie sa vzťahuje na občanov krajín, ktoré podľa Moskvy presadzujú „deštruktívne neoliberálne ideologické smerovanie odporujúce tradičným ruským duchovným a morálnym hodnotám“.
Takzvaný program „anti-woke“ víz, ako ho označujú západné médiá, bol zavedený v roku 2024 pre cudzincov, ktorí nesúhlasia s politickým smerovaním svojich krajín vo vzťahu k Rusku. Je určený pre občanov európskych štátov, ako aj USA, Japonska, Nového Zélandu, Južnej Kórey či Singapuru. Víza umožňujú vstup do Ruska a pobyt na tri mesiace, po ktorom je možné požiadať o povolenie na pobyt.
Najviac takýchto víz bolo udelených občanom Nemecka (168), Francúzska (140) a Spojených štátov (105). Záujem o ne prejavili aj občania Talianska, Lotyšska, Kanady, Litvy či Austrálie.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno program verejne podporil pri udeľovaní štátnych vyznamenaní. Vyhlásil, že v niektorých krajinách sa „bohužiaľ snažia zrušiť tradičné rodinné hodnoty“, preto budú úrady podľa neho podporovať tých, ktorí sa pod takýmto tlakom rozhodnú presťahovať do Ruska.
Kremeľ od začiatku vojny proti Ukrajine sprísňuje konzervatívnu rétoriku a konflikt so susedným štátom rámcuje ako civilizačný stret so Západom. Rusko zároveň výrazne obmedzuje práva sexuálnych menšín. V roku 2022 zakázalo šírenie tzv. LGBT propagandy medzi dospelými a v 2023 zakázalo aj právnu či medicínsku zmenu pohlavia, čo kritizujú najmä ľudskoprávne organizácie.
Riaditeľ konzulárneho odboru ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Klimov, citovaný agentúrou RIA Novosti, uviedol, že v rámci tohto programu bolo vydaných celkovo 1112 víz. Opatrenie sa vzťahuje na občanov krajín, ktoré podľa Moskvy presadzujú „deštruktívne neoliberálne ideologické smerovanie odporujúce tradičným ruským duchovným a morálnym hodnotám“.
Takzvaný program „anti-woke“ víz, ako ho označujú západné médiá, bol zavedený v roku 2024 pre cudzincov, ktorí nesúhlasia s politickým smerovaním svojich krajín vo vzťahu k Rusku. Je určený pre občanov európskych štátov, ako aj USA, Japonska, Nového Zélandu, Južnej Kórey či Singapuru. Víza umožňujú vstup do Ruska a pobyt na tri mesiace, po ktorom je možné požiadať o povolenie na pobyt.
Najviac takýchto víz bolo udelených občanom Nemecka (168), Francúzska (140) a Spojených štátov (105). Záujem o ne prejavili aj občania Talianska, Lotyšska, Kanady, Litvy či Austrálie.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno program verejne podporil pri udeľovaní štátnych vyznamenaní. Vyhlásil, že v niektorých krajinách sa „bohužiaľ snažia zrušiť tradičné rodinné hodnoty“, preto budú úrady podľa neho podporovať tých, ktorí sa pod takýmto tlakom rozhodnú presťahovať do Ruska.
Kremeľ od začiatku vojny proti Ukrajine sprísňuje konzervatívnu rétoriku a konflikt so susedným štátom rámcuje ako civilizačný stret so Západom. Rusko zároveň výrazne obmedzuje práva sexuálnych menšín. V roku 2022 zakázalo šírenie tzv. LGBT propagandy medzi dospelými a v 2023 zakázalo aj právnu či medicínsku zmenu pohlavia, čo kritizujú najmä ľudskoprávne organizácie.