V septembrových parlamentných voľbách Ruska sa bude hlasovať tri dni

Moskva 18. júna (TASR) - Hlasovanie v septembrových parlamentných voľbách v Rusku bude trvať tri dni - od 17. do 19. septembra. V piatok o tom informovala predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová, ktorá vysvetlila, že rozhodnutie o rozložení volieb na tri dni bolo prijaté v snahe obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2.Agentúra Interfax v tejto súvislosti pripomenula, že v Moskve v posledných dňoch hlásia rekordný nárast počtu nakazených.Tri dni, počas ktorých bude možnosť hlasovať, podľa Pamfilovovej "".Moskva v piatok hlásila vyše 9000 nových prípadov nakazenia koronavírusom nového typu, pričom primátor mesta Sergej Sobianin spojil tento nárast s výskytom vysoko infekčného variantu Delta, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v Indii.Podľa údajov AFP je Rusko jednou z krajín najviac postihnutých epidémiou choroby COVID-19 so šiestym najvyšším počtom infikovaných na svete.Už vlani v septembri mali ruskí voliči možnosť hlasovať vo voľbách do miestnych a regionálnych zastupiteľstiev v priebehu troch dní. Niekoľko mesiacov pred tým sa týždeň hlasovalo v referende o zmenách v ústave, ktoré pripravilo pôdu pre prezidenta Vladimira Putina, aby zostal pri moci až do roku 2036.Nezávislá organizácia Golos, ktoré monitoruje priebeh volieb v Rusku, v súvislosti s referendom uviedla, že dostala stovky sťažností na porušenia zákona o voľbách. Boli medzi nimi aj prípady viacnásobného hlasovania a zastrašovania.Opozícia už vtedy tvrdila, že niekoľkodňové hlasovanie dáva členom volebných komisií a štátnym úradníkom väčšie príležitosti na ovplyvňovanie výsledkov volieb.Pamfilovová v piatok tieto obvinenia odmietla a zdôraznila, že Ústredná volebná komisia urobí všetko pre to, aby pozorovatelia monitorovali hlasovanie v čo najväčšom počte volebných miestností.AFP poznamenala, že v súvislosti so septembrovými parlamentnými voľbami sa zintenzívňuje tlak na ruskú opozíciu - naposledy v podobe vyhlásenia organizácií spojených s väzneným kritikom Kremľa Alexejom Navaľným za extrémistické, čo v praxi znamená vyradenie jeho aktivistov, podporovateľov a spojencov z boja o hlasy voličov.Kritici Kremľa v tejto súvislosti poukazujú na klesajúce preferencie Putinovej strany Jednotné Rusko, ktorá je uprostred ekonomickej stagnácie čoraz nepopulárnejšia.ÚVK neskôr oznámila, že 17.-19. septembra sa uskutočnia aj voľby na iných úrovniach, nielen do dolnej komory ruského federálneho parlamentu.