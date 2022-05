Rusko v sobotu preruší dodávky zemného plynu do Fínska

Helsinki 20. mája (TASR) - Dodávky ruského zemného plynu do Fínska sa v sobotu zastavia. V piatok to oznámil fínsky štátny energetický koncern Gasum. K prerušeniu dodávok má dôjsť v sobotu ráno o 06.00 h SELČ. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Na túto eventualitu sme sa starostlivo pripravovali a za predpokladu, že nedôjde k výpadkom v prepravnej sieti zemného plynu, budeme môcť v najbližších mesiacoch zásobovať plynom všetkých našich zákazníkov," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Gasum Mika Wiljanen. Firma chce dodávať plyn fínskym zákazníkom prostredníctvom plynovodu Balticconnector.



Rusko už cez víkend Fínsku zastavilo dodávky elektriny pre problémy s platbami, keďže sankcie, ktoré uvalili západné štáty na Moskvu za inváziu na Ukrajinu, viedli k vylúčeniu významných ruských bánk z medzibankového platobného systému SWIFT.



Moskva už zastavila dodávky plynu aj Poľsku a Bulharsku. Išlo o reakciu na to, že odmietli platiť Gazpromu v rubľoch.