V Rusku zastrelili tínedžera pri pokuse podpáliť policajnú stanicu

Moskva 30. októbra (TASR) – Polícia zastrelila v piatok v ruskej Tatárskej republike, obývanej prevažne moslimami, 16-ročného mladíka, ktorý sa pokúsil podpáliť miestnu policajnú stanicu a pri zatýkaní najmenej tri razy bodol policajta. Informoval o tom Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), píše agentúra Reuters.



Mladík v meste Kukmor sa pomocou zápalnej fľaše najprv pokúsil založiť požiar na tamojšej policajnej stanici a následne najmenej trikrát bodol policajta. Ďalší policajt, ktorý sa nachádzal na mieste činu, vystrelil niekoľko varovných výstrelov do vzduchu a potom bol nútený strieľať, aby zlikvidoval páchateľa, uviedol Vyšetrovací výbor. Tínedžer zomrel na mieste na následky zranení ešte pred príchodom lekárov.



Sledkom tento prípad vyšetruje ako pokus o spáchanie teroristického činu. Motív útoku nebol bezprostredne známy. Bodnutý policajt bol prevezený do nemocnice.



Podľa informovaného zdroja citovaného agentúrou Interfax útočník pochádzal z Baškirska a polícia ho evidovala ako osobu so sklonmi k extrémizmu. Počas útoku mal policajtov nazvať neveriacimi a kričať "Alláhu akbar!" (Boh je najväčší).