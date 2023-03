Rusko: Vagnerova skupina láka nových členov veľkoplošným plagátom

Moskva 27. marca (TASR) - Na fasáde kancelárskej budovu Moskve sa objavil obrovský náborový inzerát ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry Reuters.



Inzerát vagnerovcov zaberá 17 poschodí na budove pri jednej z hlavným ciest na severovýchode Moskvy. Jeho súčasťou sú slogany ako "Pripoj sa k tímu víťazov" alebo "Spoločne zvíťazíme" a fotografia muža so zakrytou tvárou a zbraňou v ruke.



Vagnerovci bojujú po boku ruských vojakov na východe Ukrajiny a pred začiatkom možného ukrajinského protiútoku sa snažia doplniť svoje stavy. Predpokladá sa totiž, že utrpeli veľké straty počas bitky o mesto Bachmut, analyzuje Reuters.



Zakladateľ Vagnerovej skupiny 61-ročný ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, ktorý zbohatol vďaka lukratívnym cateringovým zmluvam s Kremľom, začiatkom marca uviedol, že do polovice mája plánuje nabrať 30.000 nových bojovníkov.



Súkromné vojenské spoločnosti majú podľa ústavy zakázané pôsobiť v Rusku, no môžu fungovať v zahraničí. Moskva Vagnerovu skupinu podporuje vybavením a zbraňami a vo veľkej miere ju využíva na Ukrajine.