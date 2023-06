Rusko: Vagnerovci opustili Rostov na Done

Moskva 25. júna (TASR) - Žoldnieri z Vagnerovej skupiny sa stiahli z mesta Rostov na Done, ktoré v sobotu ráno obsadili, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na gubernátora Rostovskej oblasti Vasilija Golubeva.



"Kolóna vagnerovských jednotiek opustila Rostov a (žoldnieri) zamierili do svojich poľných táborov," uviedol Golubev na platforme Telegram.



Vodca Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa v sobotu s pomocou svojich žoldnierov pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie, keď sa zmocnili mesta Rostov na Done na juhu Ruska a vydali sa smerom k Moskve. Urobil tak po tom, ako v piatok obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. Útok si podľa neho vyžiadal veľa obetí. Ruské ministerstvo obrany obvinenie poprelo. K večeru sa situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám vydal rozkaz, aby sa vrátili do základní na Ukrajine.