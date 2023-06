Vagnerovci vstúpili do Lipeckej oblasti v Rusku

Moskva 24. júna (TASR) - Súkromná žoldnierska Vagnerova skupina, ktorá sa pokúša o vzburu proti veleniu ruskej armády, v sobotu popoludní vstúpila do Lipeckej oblasti. Informoval o tom tamojší gubernátor Igor Artamonov. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Lipecká oblasť sa nachádza približne 360 kilometrov južne od Moskvy. Artamonov v príspevku v aplikácii Telegram uviedol, že miestne úrady "prijali všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti obyvateľstva" a dodal, že "situácia je pod kontrolou".



Tlačové oddelenie regionálnej správy Lipeckej oblasti už pred niekoľkými hodinami vyhlásilo, že "v záujme zabezpečenia poriadku a bezpečnosti občanov operačné veliteľstvo regiónu žiada obyvateľov, aby bez naliehavej potreby neopúšťali svoje domovy a zdržali sa akéhokoľvek cestovania osobnou alebo verejnou dopravou".



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin v sobotu ráno vyhlásil, že jeho bojovníci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom. Tvrdí, že toto mesto budú naďalej blokovať a pôjdu až do Moskvy v prípade, ak za nimi neprídu ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov.



Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády.