Rusko varovalo EÚ a USA pred uvalením sankcií na Bielorusko

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo Spojené štáty a Európsku úniu pred uvalením sankcií na Bielorusko a pred zasahovaním do jeho vnútorných záležitostí. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



"Počas rozhovorov o súčasnej situácii v Bielorusku ruská strana povedala, že by nemalo dôjsť k žiadnemu pokusu o nátlak na Minsk, a to ani cestou sankcií ani politicky," uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva.



Vyhlásenie bolo zverejnené po stretnutí šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova a námestníka amerického ministra zahraničných vecí Stephena Bieguna, ktorý pricestoval na návštevu Ruska.



V Bielorusku vypukli po prezidentských voľbách z 9. augusta masové protesty proti znovuzvoleniu Alexandra Lukašenka. Demonštrácie vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči protestujúcim. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.