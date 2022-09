Rusko varovalo EÚ pred následkami zastavenia dohody o vydávaní víz

Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko v stredu varovalo Európsku úniu pred následkami úplného zastavenia platnosti dohody o zjednodušení vydávania víz. Informovala o tom ruská štátna tlačová agentúra Ria Novosti, na ktorú sa odvolala americká televízia CNN.



Po dvojdňovom neformálnom rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ oznámil tento krok v stredu v Prahe šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Rozhodnutie je ďalším sankčným opatrením Únie v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine.



"Porušenie, obchádzanie alebo odstúpenie EÚ od dohody s Ruskom o vzájomnom zjednodušení vydávania víz nezostane bez následkov. Rozhodneme sa, či budú naše odvetné opatrenia symetrické, asymetrické alebo také, ktoré EÚ neočakáva," povedal pre tlačovú agentúru námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško.



"Ak sa Brusel znovu rozhodne streliť si do vlastnej nohy, tak je to jeho voľba," dodal.



Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ na stretnutí v Prahe dospeli v stredu k politickej zhode v tom, že úplne zastavia platnosť dohody medzi Ruskom a EÚ o zjednodušení vydávania víz.



Šéf diplomacie EÚ Borrell vysvetlil, že rozhodnutie "výrazne zníži počet nových víz vydaných členskými štátmi Európskej únie", keďže tento proces sa sťaží - ruskí občania budú teraz na víza do Únie čakať dlhšie a platiť za ne viac.



EÚ a Rusko uzavreli dohodu o vzájomnom zjednodušení vydávania víz v roku 2007. Po ruskej invázii na Ukrajinu z konca februára pozastavila Únia jej platnosť pre určité kategórie ľudí, napríklad pre ruských podnikateľov, vládnych predstaviteľov a diplomatov.



Borrell podľa CNN dodal, že v tomto bode ide len o politickú dohodu, ešte to nie je právny text.