Rusko varovalo EÚ pred zavedením obmedzení voči ruským médiám

Moskva 15. mája (TASR) - Rusko v stredu vystríhalo Európsku úniu, že ak zavedie obmedzenia namierené proti ruským médiám, tak reakciu Moskvy pocítia západní novinári v Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla, že Európska únia uvalí sankcie na proruskú mediálnu platformu Voice of Europe, na ruské denníky Rossijskaja Gazeta a Izvestija a ruskú agentúru RIA Novosti, informovala začiatkom mája agentúra Bloomberg.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová však varovala, že v takom prípade by západní dopisovatelia v Moskve pocítili "odvetné opatrenia" Ruska.



"Predtým cítili našu priazeň, no teraz pocítia reakciu... Budeme reagovať bleskovo rýchlo a veľmi bolestným spôsobom pre západniarov," uviedla hovorkyňa.



Dodala, že akýkoľvek krok, ktorý bude obmedzovať ruské médiá, okamžite povedie k reakcii voči západným novinárom v Rusku. "Ak bude čo i len jedna ruská mediálna platforma vystavená neoprávneným obmedzeniam, tak sa to odrazí na ich kolegoch tu v Rusku, myslím západných novinárov," vyhlásila hovorkyňa.