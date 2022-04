Rusko varovalo Fínsko a Švédsko pred členstvom v NATO

Londýn 11. apríla (TASR) - Rusko varuje Švédsko a Fínsko pred ich možným vstupom do NATO a tvrdí, že takýto krok stabilitu do Európy neprinesie. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránky stanice BBC, ktorá sa odvolala na vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.



Peskov podľa BBC Alianciu označil za "nástroj zameraný na konfrontáciu".



Noviny The Times s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov v pondelok informovali, že Fínsko a Švédsko sú zjavne pripravené vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) už v lete tohto roka.



Predstavitelia Spojených štátov podľa správy The Times uviedli, že členstvo oboch severských krajín v NATO bolo "témou debaty a viacerých stretnutí" počas minulotýždňových rokovaní ministrov zahraničných vecí Aliancie, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia Švédska a Fínska.



Washington je podľa britského denníka presvedčený, že takýto krok zvýši tlak na ruskú armádu a rozšíri západnú alianciu z 30 na 32 členov ako priamy dôsledok invázie Ruska na Ukrajinu.



Vládnuca Švédska sociálnodemokratická strana v pondelok otvorila vnútornú diskusiu o tom, či by Štokholm mal o členstvo v NATO požiadať, píše AFP.



Fínska premiérka Sanna Marinová v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Yle zdôraznila výhody členstva v tejto Aliancii, píše DPA.