Rusko varovalo Južnú Kóreu, aby sa vyhla dodávkam zbraní Ukrajine

Moskva 19. apríla (TASR) - Rusko v stredu varovalo Južnú Kóreu, že jej prípadné dodávky zbraní Kyjevu by znamenali nepriame zapojenie sa do konfliktu na Ukrajine. Moskva týmto vyhlásením reagovala na vyjadrenia juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola v rozhovore pre agentúru Reuters, ktorý vôbec prvýkrát naznačil ochotu Soulu poskytnúť Kyjevu zbrane. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ak by sa Ukrajina stala obeťou rozsiahleho útoku na civilistov, Južná Kórea by mohla rozšíriť jej podporu nad rámec humanitárnej a ekonomickej pomoci, povedal Jun Sok-jol.



"Soul zaujal, žiaľ, dosť nepriateľský postoj," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Začiatok dodávok zbraní bude nepriamo znamenať určitú mieru zapojenia sa do tohto konfliktu," poznamenal.



Južná Kórea je významným výrobcom delostreleckej munície a od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa snažila vyhnúť tomu, aby si znepriatelila Moskvu. Dôvodom je pôsobenie juhokórejských firiem v Rusku a tiež vplyv Moskvy na Severnú Kóreu.



Na slová prezidenta Južnej Kórey reagoval aj ruský exprezident a podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Ako uviedol, v prípade, že by sa Soul rozhodol dodať zbrane Kyjevu, mohla by Moskva recipročne poslať zbrane Severnej Kórei.