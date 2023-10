Rusko varovalo svojich občanov pred cestovaním do Izraela a Libanonu

Moskva 20. októbra (TASR) — Rusko varovalo v piatok svojich občanov, aby z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie v regióne necestovali do Izraela, Libanonu, Jordánska a na palestínske územia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Situácia na Blízkom východe sa vyostruje. Počet obetí a zranených stúpa. Vo svete prebiehajú masové protesty. Dôrazne odporúčame, aby ruskí občania necestovali do regiónu, najmä do Izraela, Libanonu, Jordánska a na palestínske územia," uviedol rezort ruskej diplomacie.



Podobné varovanie vydali aj ďalšie krajiny vrátane Holandska, Dánska, Nórska či Kanady.



Konflikt medzi Izraelom a Hamasom vypukol po tom, ako bojovníci tohto militantného palestínskeho hnutia 7. októbra prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael na útok reaguje masívnym bombardovaním pásma Gazy, pri ktorom doposiaľ podľa tamojších úradov zahynulo už najmenej 4137 ľudí, ďalších 13.162 osôb utrpelo zranenia.