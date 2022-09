Rusko varovalo USA pred dodávkami zbraní s dlhším dosahom Ukrajine

Moskva 2. septembra (TASR) – Vysokopostavený ruský diplomat v piatok dôrazne varoval Washington pred dodaním zbraní s dlhým dosahom Ukrajine. Podľa námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova Spojené štáty balansujú na hranici priameho zapojenia sa do konfliktu. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Riabkov tiež poukázal na vojenskú doktrínu Ruska, podľa ktorej môže použiť jadrové zbrane v prípade napadnutia zbraňami hromadného ničenia alebo ohrozenia svojej existencie.



"Opakovane sme varovali Spojené štáty pred dôsledkami, ktoré by mohli nasledovať, ak budú naďalej zaplavovať Ukrajinu zbraňami," povedal Riabkov v štátnej televízii.



"Veľmi úzka hranica, ktorá delí USA od toho, aby sa stali stranou konfliktu, nesmie pre zúrivé protiruské sily vytvárať ilúziu, že ak túto hranicu prekročia, všetko zostane po starom," vyhlásil. Opätovne zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v ofenzíve na Ukrajine, pokým nedosiahne svoje ciele.



Útočné možnosti ukrajinskej armády zvýšili dodávky amerických salvových raketometov HIMARS s navádzanými strelami schopnými zasiahnuť ciele do vzdialenosti 80 kilometrov. Rakety pre HIMARS s doletom do 300 kilometrov však USA Ukrajine neposkytli.



"Varujeme Spojené štáty pred provokatívnym krokom, ako sú dodávky zbraní s dlhším dosahom a ničivejším účinkom," uviedol Riabkov. "Je to cesta nikam s vážnymi následkami, za ktoré ponesie plnú zodpovednosť Washington."