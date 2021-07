Rusko varovalo USA pred plánmi rozmiestniť v Európe nadzvukové strely

Washington 20. júla (TASR) - Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone varovalo USA pred plánmi rozmiestniť v Európe nadzvukové strely, informovala agentúra TASS. Rusko to označilo za "destabilizujúci krok".



"Hovorcovi Pentagonu Johnovi Kirbimu by sme chceli pripomenúť, že potenciálne rozmiestnenie akýchkoľvek nadzvukových rakiet v Európe bude krajne destabilizujúce," uviedlo ruské veľvyslanectvo na Twitteri.



Krátky letový čas týchto rakiet by Rusku ponechalo len krátky čas na prijatie rozhodnutia a zvýšil by pravdepodobnosť nezámerného konfliktu. Kirby predtým na brífingu uviedol, že americké ministerstvo obrany má vedomosti o teste nadzvukovej strely Zirkon. Takéto zbrane podľa Ruska môžu mať destabilizujúci vplyv a predstavovať riziko, pretože sú schopné niesť jadrovú nálož.



Rusko v pondelok oznámilo, že vykonalo ďalší test svojej hypersonickej riadenej strely Zirkon, ktorá patrí medzi najmodernejšie Ruskom vyvíjané zbrane.



Strela bola podľa vyhlásenia ministerstva obrany skúšobne odpálená z fregaty Admiral Gorškov, pričom zasiahla určený cieľ na pobreží Barentsovho mora pri severozápadnom pobreží Ruska.