Rusko varovalo Západ pred dodávkami moderných stíhačiek na Ukrajinu

Moskva 20. mája (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško v sobotu upozornil na riziko, ktorému sa západné krajiny vystavia v prípade dodania moderných stíhačiek na Ukrajinu. TASR správu prevzala z webových stránok stanice BBC a denníka The Guardian, ktoré sa odvolávajú na ruské médiá.



Gruško reagoval na otázku o možných následkoch poskytnutia stíhačiek, ktoré Ukrajina od členských krajín NATO žiada.



"Pozorujeme, že západné krajiny sa stále držia scenára stupňovania konfliktu. To pre nich prináša ohromné riziko," povedal Gruško. Rusko podľa jeho slov tieto kroky Západu bude brať do úvahy vo svojich plánoch. Dodal, že Moskva má k dispozícii všetky prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov.



Americký prezident Joe Biden v piatok uviedol, že Washington podporuje spoločný výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek štvrtej generácie vrátane F-16. Biden to povedal spojencom počas neverejných rozhovorov na summite G7 v Hirošime. Výcvik by mal prebiehať v európskych krajinách. O tom, kto, kedy a koľko stíhačiek F-16 dodá Ukrajine, sa má rozhodnúť počas výcviku.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan neskôr uviedol, že podpora tejto iniciatívy zo strany USA nepredstavuje zmenu postoja USA v spojitosti s dodaním stíhačiek na Ukrajinu.



Biden a ďalší vrcholní predstavitelia jeho administratívy už niekoľko mesiacov verejne odmietajú požiadavky Kyjeva o dodanie stíhačiek F-16, pripomína agentúra AP. Tieto lietadlá podľa amerických predstaviteľov nie sú pre ukrajinskú armádu potrebné na potlačenie ruských síl.



Sullivan povedal, že rozhodnutie o dodávke zbraní na Ukrajinu vždy nadväzuje na potreby v oblasti vojenského úsilia a Biely dom necháva v tejto súvislosti "dvere otvorené".



Spojenci, ktorí majú stíhačky F-16 americkej výroby, na ich vývoz potrebujú súhlas Washingtonu, pripomína stanica BBC.