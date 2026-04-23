Rusko varuje Európu pred nasadením francúzskych bombardérov
Moskva 23. apríla (TASR) - Rusko adresovalo varovanie európskym štátom, ktoré uvažujú o umiestnení francúzskych strategických bombardérov schopných niesť jadrové zbrane na svojom území. Upozornilo, že v prípade vypuknutia konfliktu sa môžu stať terčom ruských útokov. V rozhovore zverejnenom vo štvrtok sa tak vyjadril námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom marca oznámil, že Paríž rozšíri svoj jadrový arzenál a potenciálne umožní európskym partnerom, aby vo svojich krajinách dočasne umiestnili francúzske strategické bombardéry. Paríž o tom rokuje s Britániou, Nemeckom, Poľskom, Holandskom, Belgickom, Gréckom, Švédskom a Dánskom.
Plány Paríža podľa Gruška svedčia o „nekontrolovateľnom rozširovaní“ jadrového potenciálu Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré predstavuje strategickú hrozbu pre Rusko. „Je zrejmé, že naše ozbrojené sily budú nútené venovať tejto otázke veľkú pozornosť v kontexte aktualizácie zoznamu prioritných cieľov v prípade väčšieho konfliktu,“ vyhlásil. V konečnom dôsledku teda podľa ruského námestníka Francúzsko neprispieva k bezpečnosti týchto štátov, ale oslabuje ju.
Gruško tiež uviedol, že budúci globálny dialóg o jadrových zbraniach bude musieť zohľadňovať celkové kapacity NATO vrátane francúzskych a britských arzenálov.
