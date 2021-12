Rusko varuje pred nebezpečenstvom ozbrojeného konfliktu s NATO

Moskva 28. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany varovalo v pondelok západných vojenských atašé pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje ozbrojený konflikt medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou (NATO) vzhľadom na stále panujúce napätie v súvislosti s Ukrajinou.



"Aliancia sa nedávno uchýlila k priamym provokáciám, ktoré predstavujú vysoké riziko eskalácie do ozbrojenej konfrontácie," povedal v pondelok na brífingu pre vojenských pridelencov a predstaviteľov zahraničných veľvyslanectiev akreditovaných v Moskve námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin, ktorého cituje agentúra DPA.



Ministerstvo zverejnilo záznam z brífingu, na ktorom Fomin kritizuje Severoatlantickú alianciu. Fomin obvinil NATO z masívneho zvýšenia vojenských aktivít v uplynulých rokoch. Len v roku 2020 sa podľa neho počet preletov vojenských lietadiel v blízkosti ruských hraníc zvýšil zo 436 na 710. Aliancia okrem toho uskutočňuje každý rok 30 rozsiahlych vojenských cvičení so scenármi zahŕňajúcimi Rusko, dodal Fomin.



Zároveň zopakoval požiadavku Moskvy týkajúcu sa bezpečnostných záruk zo strany NATO, ako aj ukončenia rozširovania Aliancie smerom na východ. Opätovne tiež varoval pred vstupom Ukrajiny do NATO.



Ruský prezident Vladimir Putin nedávno pohrozil vyvodením dôsledkov, ak by sa sily NATO ďalej približovali k hraniciam jeho krajiny. Kremeľ a ministerstvo zahraničných vecí dúfajú, že začiatkom budúceho roka dôjde k dialógu s Alianciou o tejto otázke.



Fomin v tejto súvislosti povedal, že Rusko je stále pripravené na osobné kontakty, pričom kritizoval NATO, že roky odmieta každú ponuku, ktorú Moskva predložila, a namiesto toho dáva prednosť konfrontácii.



Moskva opakovane kritizuje Alianciu za to, že od rozpadu Sovietskeho zväzu v decembri 1991 neustále zvyšuje počet svojich vojenských základní a presúva zbraňové systémy čoraz bližšie k Rusku.



Len vo východnej Európe je teraz trvalo umiestnených približne 13.000 vojakov NATO, 200 tankov a 30 lietadiel.



Aliancia tvrdí, že cieľom jej aktivít je pôsobiť výlučne odstrašujúco voči Rusku vo svetle jeho agresívnej politiky namierenej voči Ukrajine i jeho ďalším postsovietskym susedom.