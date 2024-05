Rusko varuje pred ničivou odvetou v prípade útoku na Kerčský most

Moskva 3. mája (TASR) - Rusko bude reagovať "zničujúcim odvetným úderom" v prípade, že Ukrajina s podporou Západu zaútočí na Kerčský most alebo anektovaný Krymský polostrov, varovala v piatok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zacharovová na tlačovom brífingu tvrdila, že Ukrajina plánuje zaútočiť na Kerčský most spájajúci Krym s Ruskom ešte pred 9. májom, keď si Rusi pripomínajú víťazstvo nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.



Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014. Kyjev opakovane hovorí, že výstavbu cestného a železničného Kerčského mosta, ktorý sa v minulosti používal na presun vojsk a zbraní, považuje za nezákonnú. Na most dosiaľ Ukrajina zaútočila dvakrát a tvrdí, že Krym chce získať späť.



Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie citovala vyhlásenia a príspevky na sociálnych sieťach ukrajinských aj európskych predstaviteľov, ktoré podľa nej naznačovali, že Kyjev chce na most zaútočiť.



Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia nedávno zverejnil príspevok so sériou obrázkov na sociálnej sieti X, ktorý nazval "Zoznam šiestich hlavných typov mostov na rok 2024". Posledný obrázok s nápisom "Kerč", čo je názov mesta na Kryme, zostal prázdny. To podľa Reuters môže naznačovať plány Ukrajiny zničiť most. Podobné príspevky zverejnili aj niektorí diplomati a predstavitelia zo štátov východnej Európy.



"Aj keď je ťažké tomu uveriť, ale prípravy na útok (na most) sa teraz uskutočňujú celkom otvorene, s bezostyšnou podporou kolektívneho Západu," uviedla Zacharovová. Varovala Washington a Brusel, že akékoľvek "agresívne kroky proti Krymu sú nielen odsúdené na neúspech, ale stretnú sa aj s ničivým odvetným úderom".



Pripomenula štvrtkové vyjadrenie britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona, ktorý povedal, že Ukrajina má právo použiť zbrane poskytnuté Londýnom a zasiahnuť pomocou nich ciele na ruskom území. Podľa hovorkyne ide o dôkaz toho, že Západ vedie hybridnú vojnu proti Moskve.



Uviedla tiež, že Rusko je pripravené zvážiť "seriózne" návrhy o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré budú založené na existujúcich skutočnostiach a bezpečnostných obavách Moskvy. Ukrajina sa však podľa nej musí zaviazať, že v budúcnosti zostane vojensky neutrálnou krajinou. Podľa Reuters tak Moskva predložila rovnaké podmienky, aké Ukrajina už niekoľkokrát v minulosti odmietla.