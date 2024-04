Rusko varuje pred priamym konfliktom so Západom kvôli pomoci Ukrajine

Moskva 22. apríla (TASR) - Rusko v pondelok vyhlásilo, že vojenská podpora Ukrajiny zo strany USA, Británie a Francúzska posunula svet na pokraj priameho konfliktu medzi najväčšími jadrovými veľmocami sveta, ktorý by sa mohol skončiť katastrofou. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Invázia na Ukrajinu v roku 2022, ktorú nariadil ruský prezident Vladimir Putin, vyvolala podľa ruských, ako aj amerických diplomatov najhoršie narušenie vzťahov medzi Moskvou a Západom od kubánskej raketovej krízy v roku 1962.



Len dva dni po tom, ako americkí zákonodarcovia schválili miliardy dolárov dodatočnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok povedal, že USA a NATO sú posadnuté myšlienkou spôsobiť Rusku "strategickú porážku".



Lavrov uviedol, že podpora Ukrajiny zo strany Západu stavia Spojené štáty a ich spojencov na pokraj priameho vojenského konfliktu s Ruskom. "Západ nebezpečne balansuje na pokraji priamej vojenskej zrážky medzi jadrovými mocnosťami, ktorá by mala katastrofálne následky," povedal minister na moskovskej konferencii o nešírení jadrových zbraní.



"Obzvlášť znepokojujúca je skutočnosť, že práve 'trojka' západných jadrových štátov patrí medzi hlavných podporovateľov zločineckého kyjevského režimu, hlavných iniciátorov rôznych provokačných krokov. Vidíme v tom vážne strategické riziká, ktoré vedú k zvýšeniu úrovne jadrového nebezpečenstva," dodal Lavrov.



Rusko od začiatku vojny opakovane varuje pred rastúcimi jadrovými rizikami. Ide o varovania, ktoré sa podľa Washingtonu musia brať vážne, hoci americkí predstavitelia tvrdia, že v ruskom jadrovom postoji nezaznamenali žiadnu zmenu.



Putin vykresľuje túto vojnu ako súčasť stáročného boja s dekadentným Západom, ktorý podľa neho po páde Berlínskeho múru v roku 1989 ponížil Rusko tým, že rozšíril NATO a zasiahol do oblasti, ktorú Moskva považuje za historickú sféru vplyvu Ruska, píše Reuters.



Ukrajina a jej západní podporovatelia tvrdia, že táto vojna je imperialistickým zabratím územia skorumpovanou diktatúrou, ktoré zavedie Rusko do strategickej slepej uličky. Západní lídri prisľúbili, že sa budú usilovať o porážku ruských síl na Ukrajine, pričom vylúčili akékoľvek nasadenie vojakov NATO v tejto krajine.