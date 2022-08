Rusko varuje, že bude musieť zastaviť prevádzku Záporožskej elektrárne

Moskva/Kyjev 18. augusta (TASR) - Rusko vo štvrtok varovalo, že ak ukrajinská armáda bude pokračovať v ostreľovaní Záporožskej jadrovej elektrárne, bude nútené zastaviť jej prevádzku. Kyjev popiera ostreľovanie elektrárne a tvrdí, že to robí Rusko, ktoré elektráreň od marca okupuje. Informuje o tom TASR na základe správy webu britského denníka The Guardian.



Podľa veliteľa ruských jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Igora Kirillova boli pri ukrajinských útokoch poškodené záložné systémy jadrovej elektrárne. V prípade havárie by rádioaktívny materiál zasiahol viacero európskych krajín vrátane Poľska či Nemecka, varoval.



Ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj medzitým vyhlásil, že Ukrajina sa musí "pripraviť na všetky možné scenáre". Ukrajinské záchranné zložky preto vo štvrtok nacvičovali zásah v prípade havárie jadrovej elektrárne.



"Nikto nepredpokladal, že ruské jednotky budú z tankov páliť na jadrové reaktory. Je to neuveriteľné," povedal ukrajinský minister. Dodal, že kým elektráreň ovládajú Rusi, sú tu "veľké riziká". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v marci obvinil Rusko, že úmyselným ostreľovaním jadrových zariadení v tejto elektrárni s pomocou termovízie sa snaží spôsobiť katastrofu európskych rozmerov.



Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok vyhlásilo, že v areáli Záporožskej atómovej elektrárne ani v jej blízkom okolí nemajú ruské jednotky ťažké zbrane. Rusko ďalej obvinilo Kyjev, že počas návštevy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na Ukrajine vo štvrtok a piatok plánuje provokáciu, ktorá by údajne Moskvu vykreslila ako pôvodcu katastrofy v elektrárni.