Rusko varuje, že každú vypálenú raketu bude považovať za jadrový útok

Moskva 7. augusta (TASR) - Rusko bude vnímať akúkoľvek balistickú raketu vypálenú smerom na svoje územie ako jadrový útok, ktorý si vyžiada aktivizáciu ruského jadrového potenciálu. V článku, ktorý vyšiel v denníku Krasnaja zvezda, to oznámil generálny štáb ruskej armády. Informovala o tom v piatok agentúra Interfax.



"Akákoľvek útočná raketa bude považovaná za raketu s jadrovou hlavicou. Informácia o vypustení rakety v automatickom režime bude postúpená vojensko-politickému vedeniu Ruska, ktoré v závislosti od situácie určí rozsah odvetných opatrení (zo strany ruských) jadrových síl," píše sa v článku.



Jeho autormi sú generálmajor Andrej Sterlin, vedúci operatívnej správy hlavných operácií generálneho štábu ruských ozbrojených síl, a Alexandr Chriapin, vedecký pracovník Centra vojensko-strategického výskumu Vojenskej akadémie generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie.



Ako konštatovala agentúra AP, ich tvrdé varovanie v oficiálnych vojenských novinách je adresované Spojeným štátom, ktoré pracovali na vývoji nejadrových zbraní s dlhým doletom. Podľa AP odzrkadľuje dlhoročné obavy Ruska z vývoja zbraní, ktoré by mohli dať Washingtonu možnosť vyradiť kľúčovú vojenskú infraštruktúru a vládne objekty v Rusku bez použitia atómových zbraní.



Článok v Krasnej zvezde nadväzuje na zverejnenie ruskej politiky proti jadrovému zastrašovaniu v júni tohto roku. Doktrína predpokladá použitie atómových zbraní v reakcii na konvenčný útok zameraný na dôležitú infraštruktúru krajiny.



Sterlin a Chriapin vo svojom článku konštatujú, že neexistuje spôsob, ako zistiť, či je prichádzajúca balistická strela vybavená jadrovou alebo konvenčnou hlavicou, preto ju ruská armáda bude považovať za jadrový útok.



Vzťahy medzi USA a Ruskom sú momentálne najhoršie od konca studenej vojny. Tento stav spôsobili ozbrojený konflikt a kríza na Ukrajine, obvinenia zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 i ďalšie spory.



Moskva považuje za najväčšiu hrozbu pre Rusko protiraketový obranný program pod vedením USA a plány Spojených štátov umiestniť zbrane na obežnej dráhe Zeme. Ruská strana argumentuje, že táto nová spôsobilosť by mohla Washington viesť k tomu, aby beztrestne zasiahol Rusko v nádeji, že odrazí jeho odvetný úder.



V článku sa ďalej zdôrazňuje, že cieľom uverejnenia novej ruskej doktríny v oblasti jadrového odstrašenia bolo jednoznačne vysvetliť, čo Rusko považuje za agresiu.



Rusko vytýčilo hranice, ktoré nikomu neodporúča prekročiť, píše sa v článku. "Ak si potenciálny protivník dovolí urobiť to, odpoveď bude nepochybne ničivá. Špecifiká odvetných opatrení, ako napríklad kde, kedy a do akej miery, určí ruské politicko-vojenské vedenie v závislosti od situácie," konštatujú autori.



V súlade s ruskou vojenskou doktrínou nová politika jadrového odstrašenia opätovne potvrdila, že Rusko môže používať jadrové zbrane ako reakciu na jadrový útok alebo agresiu s použitím konvenčných zbraní, ktorá "ohrozuje samotnú existenciu štátu".



Tento politický dokument ponúkol podrobný opis situácií, ktoré by mohli viesť k použitiu jadrových zbraní — ide aj o použitie jadrových zbraní alebo iných zbraní hromadného ničenia proti Rusku alebo jeho spojencom.