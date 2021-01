Ruská väzenská služba varovala Navaľného pred zadržaním po návrate

Moskva 14. januára (TASR) - Ruská väzenská služba vo štvrtok uviedla, že je povinná zadržať opozičného politika Alexeja Navaľného hneď po tom, ako sa vráti do vlasti z Nemecka, čo avizoval na najbližšiu nedeľu. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Navaľnyj, ktorý sa v Nemecku od augusta zotavuje z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, oznámil svoj návrat v stredu a obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa ho pokúša od tohto zámeru odradiť vyhrážkami zatknutím. Kremeľ účasť na Navaľného otrave opakovane poprel.



Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) koncom decembra Navaľného upozornila, že ho môžu umiestniť do väzby, ak sa okamžite neprihlási v jej kancelárii v súlade s podmienkami svojho podmienečného trestu z roku 2014. Ten mu udelili pre obvinenia zo sprenevery a prania peňazí, ktoré Navaľnyj odmieta ako politicky motivované. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že tento verdikt bol nezákonný.



FSIN vo štvrtkovom stanovisku uviedla, že vydala na Navaľného zatykač koncom decembra po tom, ako sa neprihlásil v jej kancelárii. Väzenská služba, ktorá požiadala moskovský súd o zmenu politikovho podmienečného triapolročného trestu na nepodmienečný, dodala, že je povinná podniknúť všetky potrebné kroky na zadržanie Navaľného pred rozhodnutím súdu.



Kritika Kremľa Navaľného vyšetrujú od konca minulého roka tiež pre obvinenia z podvodu. Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) tvrdí, že spolu s ďalšími osobami použil na osobné účely v prepočte 3,9 milióna eur, ktoré darcovia poskytli jeho fondu na boj proti korupcii. Navaľnyj to odmieta ako vykonštruovaný prípad.