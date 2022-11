Rusko: Vdova po plukovníkovi, ktorý sa zastrelil,poslala Putinovi list

Moskva 30. novembra (TASR) - Vdova po ruskom plukovníkovi Vadimovi Bojkovi, ktorého našli v polovici novembra zastreleného v jeho kancelárii, napísala rozhnevaný otvorený list ruskému prezidentovu Vladimirovi Putinovi.



Uvádza v ňom, že z jej manžela, ktorý mal na starosti odvody brancov, urobili pre nedostatky nariadenej mobilizácie "obetného baránka" a donútili ho k "poprave samého seba".



Informoval o tom v utorok na svojej webovej stránke týždenník Newsweek odvolávajúci sa na správy ruských médií.



Bojko (44) bol zástupcom riaditeľa Makarovovej pacifickej vyššej námornej školy vo Vladivostoku a v rámci mobilizácie zohrával významnú úlohu. Našli ho 16. novembra mŕtveho a s viacnásobnými strelnými zraneniami v jeho kancelárii.



O jeho smrti sa v ruských médiách objavili protichodné informácie. Viaceré médiá uvádzali, že smrť bola klasifikovaná ako samovražda. Ruský spravodajský server BAZA však poukazoval na isté nezrovnalosti, napríklad aj na to, že pred smrťou plukovníka sa z jeho kancelárie ozvalo až päť výstrelov.



Julija Bojková vyzvala Putina, aby dohliadal na vyšetrovanie smrti jej manžela. V otvorenom liste uviedla, že Bojko upadol do depresívneho stavu po tom, ako nedokázal splniť náborové kvóty a v dôsledku toho "trpel zhruba mesiac nespavosťou a schudol 15 kilogramov".



Podľa vdovy sa skutočné "represie" voči jej manželovi začali 14. novembra, keď bol vykonaný audit týkajúci sa mobilizácie.



Inšpektori vtedy podľa jej slov Bojka upovedomili o tom, že za vzniknuté nedostatky a problémy pri mobilizácii mu bude vyrubený dlh vo výške 100 miliónov rubľov (1,6 milióna eur), pričom bude potrestaný aj konfiškáciou majetku. Podľa jeho manželky to už bola pre neho "posledná kvapka".



Podľa slov Bojkovej chcel dať jej manžel spôsobom, akým "sám seba popravil" prostredníctvom piatich výstrelov zo služobnej zbrane, najavo, že jeho "vlasť je v ohrození".