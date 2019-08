Ruskí vedci nesúhlasia s obmedzením ich zahraničnej spolupráce

Nariadenie od vedcov okrem iných opatrení žiada, aby sa so zahraničnými kolegami nestretávali bilaterálne, a vyžaduje podanie správy po každom takomto stretnutí.

Moskva 14. augusta (TASR) - Ruskí vedci odsúdili nariadenie Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie, ktoré prináša obmedzenia v oblasti ich spolupráce so zahraničnými kolegami. Informovali o tom v stredu agentúry AP a AFP.



Nariadenie od vedcov okrem iných opatrení žiada, aby sa so zahraničnými kolegami nestretávali bilaterálne, a vyžaduje podanie správy po každom takomto stretnutí.



"Takéto komické nariadenia, ktoré sa nedajú dodržiavať, vôbec nevedú k posilneniu bezpečnosti našej krajiny, ale len zvyšujú mieru izolácie od rozvinutých krajín a znevažujú úrady," povedal vedec Alexandr Fradkov.



"Samozrejme, že musíme byť do istej miery ostražití, pretože zahraničné tajné služby sú v pohotovosti," reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý pripustil existenciu vedeckej a priemyselnej špionáže zameranej najmä na mladých vedcov. Pripustil však, že niektoré opatrenia v rámci nariadenia "znejú prehnane", a Rusko by podľa neho "nemalo byť viazané pravidlami, ktoré nevedú k ničomu dobrému".