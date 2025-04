Rusko vedie s Ukrajinou ťažké boje v troch dedinách Kurskej oblasti

Moskva/Kyjev 3. apríla (TASR) - Ruské jednotky sa vo štvrtok v západoruskej Kurskej oblasti dostali do ťažkých bojov s ukrajinskými silami v snahe vytlačiť ich z poslednej časti územia obsadeného na zvrchovanom teritóriu Ruska, uviedli vojnoví blogeri, na ktorých sa odvolala agentúra Reuters.



Ruské ministerstvo obrany a proruskí vojnoví blogeri hlásili ťažké boje v dedinách Gornal, Guevo a Olešnja. Ide o pohraničné obce na hraniciach s ukrajinskou Sumskou oblasťou, pripomína TASR.



Telegramový kanál Mash, blízky ruským bezpečnostným službám, uviedol, že Ukrajina sa pokúša zorganizovať svoju obranu v oblasti vysočiny pri dedine Gornal, kde sa údajne viac než 300 jej vojakov ukrylo v Kláštore sv. Mikuláša Belogorského, píše Reuters.



Ukrajina tieto tvrdenia nekomentovala a Reuters pripomína, že správy z bojiska nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Telegramový kanál kláštora nespomínal žiadne vojenské operácie v okolí.



Kanál Mash tvrdí, že pod kláštorom sa nachádza podzemná chodba, ktorú využívajú ukrajinské jednotky. Aj podľa telegramového kanála SHOT Ukrajina sťahuje rezervy do Gornalu cez podzemné chodby kláštora.



Vysokopostavený vojenský predstaviteľ Ukrajiny minulý týždeň upozornil, že ruské jednotky stupňujú útoky pozdĺž severovýchodnej hranice s Ukrajinou v úsilí preniknúť do Sumskej oblasti.



Ukrajinské jednotky počas prekvapivého prieniku vtrhli do pohraničnej ruskej Kurskej oblasti vlani v auguste a obsadili takmer 1400 štvorcových kilometrov jej územia. Kyjev vtedy uviedol, že obsadené územie plánuje držať ako nástroj na vyjednávanie počas budúcich rokovaní o ukončení vojny.



Rusko tam v reakcii na to nasadilo mohutné posily vrátane vojakov zo Severnej Kórey a územie obsadené Ukrajinou sa za uplynulých niekoľko týždňov dramaticky zmenšilo, píše Reuters.