Za diskreditáciu armády vedie Rusko vyše 10.000 súdnych konaní

Varšava 14. augusta (TASR) - Rusko od napadnutia Ukrajiny začalo viac ako 10.000 súdnych konaní proti ľuďom obvineným z "diskreditácie" armády, informovala v stredu webová stránka Mediazona, ktorá monitoruje súdy. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Právne predpisy prijaté krátko po ruskej ofenzíve vo februári 2022 trestajú verejné činy alebo vyhlásenia, ktoré sú vnímané ako kritické voči ruským ozbrojeným silám. V dôsledku toho zadržali už tisíce ľudí.



"V prvom augustovom týždni bol súdu predložený už desaťtisíci prípad," uviedla webová stránka.



Väčšina prípadov prišla v prvých mesiacoch vojny, pričom celkový počet obvinení do konca roku 2022 dosiahol 5614, píše Mediazona. V aktuálnom roku 2024 bolo zatiaľ zaznamenaných najmenej 1410 prípadov.



Osobám uznaným za vinných z prvého priestupku hrozí pokuta do výšky 50.000 rubľov (566 dolárov). Tí, ktorí sú opakovane obvinení v priebehu jedného roka, sú však trestne stíhaní a hrozí im trest odňatia slobody na päť až sedem rokov, ak ich konanie viedlo k zraneniam alebo smrti či k hromadnému porušeniu verejného poriadku.



Podľa monitorovacej spoločnosti OVD-Info obvinili 200 ľudí z opakovaného trestného činu, hoci niektorí z nich medzitým opustili krajinu.



Vo februári bol aktivista ľudskoprávnej organizácie Memorial Oleg Orlov uznaný za vinného z diskreditácie armády ako recidivista a odsúdený na dva a pol roka vo väzení. Stalo sa tak po jeho vystúpení proti vojenskej kampani a Kremľu.



Orlova (71) v júli prepustili v rámci medzinárodnej výmeny väzňov a následne odcestoval do Nemecka.



Rusko od začiatku vojenskej kampane proti Ukrajine bezprecedentne potláča disent. Memorial zostavil zoznam 762 politických väzňov v Rusku.