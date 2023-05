Rusko veľvyslancom Nemecka, Švédska a Dánska tlmočilo nespokojnosť

Moskva 25. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí veľvyslancom Nemecka, Švédska a Dánska vyjadrilo nesúhlas s "nedostatočnými výsledkami" vyšetrovania minuloročných výbuchov na plynovodoch Nord Stream. Ruské ministerstvo zahraničných vecí o predvolaní veľvyslancov informovalo vo štvrtok, uvádza TASR na základe správy agentúry Reuters.



Doteraz nevysvetlené výbuchy poškodili 26. septembra 2022 tri z celkovo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora.



K výbuchom došlo vo výlučných ekonomických zónach Švédska a Dánska. Obe krajiny tvrdia, že útoky boli úmyselné, no zatiaľ nevedia, kto je za ne zodpovedný. Incident spolu s nimi vyšetruje aj Nemecko.



Ruská diplomacia vo vyhlásení obvinila všetky tri krajiny zo snahy o utajenie, kto za výbuchmi stojí a nie je spokojná s tým, že pri vyšetrovaní nespolupracujú s Ruskom.



"Bolo poznamenané, že tieto krajiny nemajú záujem zistiť skutočné okolnosti tejto sabotáže. Naopak, odďaľujú svoje úsilie a snažia sa utajiť stopy a skutočných páchateľov zločinu, za ktorým podľa nás stoja dobre známe krajiny," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa neho nie je náhodou, že nepravdepodobné verzie toho, čo sa stalo, unikajú do médií, v rámci pokusu o "zamútenie vody".



Spojené štáty a Severoatlantická aliancia označili výbuchy na plynovodoch Nord Stream za sabotáž. Rusko tvrdí, že za explóziami stojí Západ.



Ruská diplomacia zvrdí, že Moskva sa bude i naďalej snažiť zabezpečiť, aby Nemecko, Dánsko a Švédsko viedli objektívne vyšetrovanie za účasti Ruska.