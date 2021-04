Veľvyslanectvo USA v Rusku bude poskytovať len minimálne služby

Moskva 30. apríla (TASR) – Veľvyslanectvo USA v Moskve v súvislosti so zákazom prijímania cudzích štátnych príslušníkov zníži počet zamestnancov svojho konzulárneho oddelenia o 75 percent.



Podľa agentúry TASS sa to uvádza vo vyhlásení zverejnenej v piatok na webovej stránke diplomatickej misie.



V súvislosti s tým veľvyslanectvo USA v Moskve od 12. mája prakticky prestane poskytovať konzulárne služby - výnimku spraví v mimoriadnych prípadoch týkajúcich sa občanov USA a vydávania víz ruským občanov Rusom, a to iba vo výnimočných situáciách – ak pôjde „o otázky života a smrti", informovala agentúra Interfax.



Veľvyslanectvo USA súčasne odporučilo Američanom, ktorí sú v Rusku s vízami s končiacou sa platnosťou, aby územie Ruskej federácie opustili do 15. júna.



„Ak ste občanom USA s bydliskom v Rusku a platnosť vašich víz sa skončila, naliehavo vás vyzývame, aby ste opustili Rusko pred termínom stanoveným ruskou vládou na 15. júna," uvádza sa vo vyhlásení.



Americká diplomatická misia dostala 23. apríla oznámenie od ruskej vlády, že ruské úrady majú v úmysle zakázať misiám USA prijímať ako zamestnancov cudzincov, a to na akékoľvek pozície. Veľvyslanectvo USA vyjadrilo poľutovanie nad týmto krokom.



Ruská vláda v tomto prípade vykonáva výnos podpísaný prezidentom Vladimirom Putinom minulý týždeň. Uvádza sa v ňom, že diplomatické misie štátov, ktoré sa dopúšťajú „nepriateľských aktivít" voči Rusku, budú mať obmedzené možnosti najímať do zamestnania „fyzické osoby nachádzajúce sa na území Ruska".



Spomenuté obmedzenie sa nevzťahuje na občanov „nepriateľských štátov", ktorí pricestovali do Ruska ako zamestnanci diplomatických misií.



V prípade potreby môžu diplomatické misie „nepriateľských krajín" dostať úplný zákaz prijímania zamestnancov z Ruska, uvádza sa v dekréte.



Zoznam „nepriateľských štátov" nie je v dokumente uvedený. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tento týždeň avizoval, že zoznam bude zverejnený čoskoro.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena tento mesiac uvalila na Rusko sankcie za zasahovanie do vlaňajších amerických prezidentských volieb a za účasť na kybernetickom útoku s názvom SolarWind proti federálnym úradom. Moskva tieto aktivity popiera.



USA nariadili vyhostenie desiatich ruských diplomatov, uvalili sankcie na desiatky spoločností a ľudí a obmedzili ďalšie možnosti Ruska požičiavať si peniaze.



Rusko zareagovalo odvetnými krokmi: nariadilo odchod desiatich amerických diplomatov, zaradilo na čiernu listinu osem súčasných a bývalých vysokopostavených predstaviteľov USA a sprísnilo podmienky pre fungovanie amerického veľvyslanectva.