Rusko verbuje do armády inzerátmi na internete aj v Kazachstane

Astana 3. augusta (TASR) - Inzeráty ponúkajúce odmenu vyše 4800 eur za vstup do ruskej armády sa začali objavovať na obrazovkách kazašských užívateľov internetu. TASR informuje podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters.



V bývalej sovietskej republike Kazachstan žijú vyše tri milióny etnických Rusov a už tradične je jedným z najbližších spojencov Ruska. Vláda v Astane však nepodporuje "špeciálnu vojenskú operáciu" Ruska na Ukrajine, ako Moskva vojnu nazýva. Zapojenie do vojenských konfliktov v zahraničí je tiež podľa kazašského zákona ilegálne.



V inzerátoch sú ruské a kazašské vlajky a heslo "Plece pri pleci". Sľubujú jednorazové vyplatenie 495.000 rubľov (vyše 4800 eur) po podpise zmluvy s ruskou armádou. Mesačný žold bude najmenej 190.000 rubľov (asi 1800 eur) a nespresnené mimoriadne výhody.



Inzeráty vedú k webovej stránke organizácie Agentúra pre rozvoj ľudského kapitálu Sachalinskej oblasti na ruskom Ďalekom Východe, ktorú zriadila tamojšia regionálna vláda. Organizácia na otázky Reuters neregovala.



Obyvatelia ďalších bývalých sovietskych republík v Strednej Ázii pre Reuters povedali, že niektorí ich krajania sa už pridali k ruskej armáde alebo k súkromným žoldnierskych skupinám. Tento nábor obvykle prebehol v Rusku. Žijú tam milióny Uzbekov, Tadžikov a Kirgizov, ktorí do Ruska odišli z ekonomických príčin.



"Bývalý manžel mojej sestry zahynul vlani v októbri v Lysyčansku (na východe Ukrajiny)," povedal nemenovaný obyvateľ Tadžikistanu. "Jeden z mojich synovcov sa pridal k Vagnerovej skupine, dovtedy bol v ruskom väzení," doplnil.



V prípade Kazachstanu v zahraničí pracuje oveľa menej jeho obyvateľov, pretože ich krajina je bohatá na ropu. Na kazašských weboch sa však objavujú inzeráty ponúkajúce prácu v stavebníctve na ukrajinskom území okupovanom Ruskom.