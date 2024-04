Rusko vetovalo návrh rezolúcie OSN predloženej USA a Japonskom

New York 25. apríla (TASR) - Rusko v stredu vetovalo návrh rezolúcie OSN predloženej Spojenými štátmi a Japonskom, ktorá vyzýva všetky štáty sveta, aby zabránili pretekom v jadrovom zbrojení vo vesmíre.



Ako spresnila agentúra AP, v 15-člennej Bezpečnostnej rade OSN návrh podporilo jej 13 členov. Rusko rezolúciu vetovalo a Čína sa hlasovania zdržala.



Rezolúcia vyzýva všetky krajiny, aby nevyvíjali ani vo vesmíre nerozmiestňovali jadrové zbrane alebo iné zbrane hromadného ničenia. Zakazuje to už medzinárodná zmluva z roku 1967, ktorá zahŕňala USA a Rusko. Rezolúcia vyžaduje od členských štátov OSN, aby súhlasili s prípadným overením plnenia dohody.



AP uviedla, že veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová po hlasovaní pripomenula, že ruský prezident Vladimir Putin deklaroval, že Moskva nemá v úmysle rozmiestniť jadrové zbrane vo vesmíre. Upozornila však súčasne na fakt, že vetovanie návrhu rezolúcie zo strany Ruska teraz vyvoláva otázku, čo ruská vláda skrýva.



Rusko vývoj takejto zbrane poprelo, doplnila agentúra Reuters a predstavitelia americkej administratívy pred hlasovaním 15-člennej Bezpečnostnej rady OSN odmietli poskytnúť podrobnosti o informáciách tajných služieb, ktoré mohli podporiť ich obvinenie.



Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij odpovedal, že Moskva má dojem, že rezolúcia, o ktorej sa v stredu hlasovalo, je "ďalším propagandistickým kúskom Washingtonu" a je "veľmi spolitizovaná" a "ďaleko od reality".



Spojené štáty predložili tento návrh rezolúcie 18. marca po tom, ako Biely dom vo februári uviedol, že Rusko má schopnosť vyvíjať vesmírnu jadrovú zbraň, ktorej elektromagnetické žiarenie by v prípade výbuchu znefunkčnilo rozsiahle siete družíc.



Veľvyslankyňa Thomasová-Greenfieldová spresnila, že takáto detonácia by mohla zničiť tisíce družíc prevádzkovaných krajinami a spoločnosťami na celom svete "a vymazať životne dôležité komunikačné, vedecké, meteorologické, poľnohospodárske, obchodné a národné bezpečnostné služby, na ktorých sme všetci závislí".



Podľa Reuters vlády sveta vnímajú družice na obežnej dráhe Zeme čoraz viac ako kľúčové aktíva, ktoré na Zemi umožňujú využiť celý rad vojenských spôsobilostí.



Ako príklady významnej roly vesmíru v modernej vojne sa uvádza komunikácia cez družicové spojenie alebo cez družice navigované drony používané vo vojne na Ukrajine, ktorú Rusko napadlo vo februári 2022.



Spomínaná zmluva, ktorú v roku 1967 ratifikovalo 114 krajín vrátane USA a Ruska, zakazuje rozmiestňovanie jadrových zbraní alebo akýchkoľvek iných druhov zbraní hromadného ničenia na obežnej dráhe alebo rozmiestňovanie zbraní vo vesmíre akýmkoľvek iným spôsobom.