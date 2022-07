Rusko vetovalo predĺženie rezolúcie o cezhraničnej pomoci pre Sýriu

New York 8. júla (TASR) - Rusko v piatok vetovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady (BR) OSN, ktorá by predĺžila cezhraničnú pomoc na severozápade Sýrie o rok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Povolenie na dodávky pomoci cez sýrsko-tureckú hranicu, ktoré platí od roku 2014, vyprší 10. júla. Za schválenie rezolúcie, ktorú predložilo Nórsko a Írsko, hlasovalo 13 z 15 členov BR OSN. Proti hlasovalo Rusko, Čína sa hlasovania zdržala.



Cezhraničnú pomoc v regióne Idlib na severozápade Sýrie potrebujú zhruba štyri milióny ľudí. Tento región je pod kontrolou džihádistov a rebelov.



Hlasovať sa malo pôvodne už vo štvrtok, pre nezhody medzi Ruskom a Západom ho odložili na piatok.



Moskva požaduje, aby bola pomoc predĺžená iba o šesť mesiacov. Členovia BR OSN majú čas na nájdenie kompromisu do nedele, pripomínajú pozorovatelia.



Vlani prešlo cez hraničný priechod Báb al-Hawá do regiónu Idlib takmer 10.000 nákladných áut s humanitárnou pomocou. Ide o jediné priame spojenie bez toho, aby humanitárna pomoc prechádzala cez oblasti pod vládnou kontrolou.



Moskva, ktorá podporuje vládu v Damasku, v posledných rokoch obmedzila množstvo opatrení podporovaných Západom, pripomína AFP. Súčasnú cezhraničnú pomoc považuje za porušenie suverenity Sýrie a domnieva sa, že humanitárne dodávky do severozápadného regiónu by sa mali robiť iba z Damasku.