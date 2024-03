Rusko vetovalo rezolúciu o predĺžení dohľadu nad sankciami voči KĽDR

New York 28. marca (TASR) - Rusko vo štvrtok vetovalo návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorý žiadal predĺženie dohľadu expertov OSN nad sankciami svetovej organizácie voči Severnej Kórei. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Rezolúciu navrhli Spojené štáty a o jeden rok by predĺžila mandát skupiny expertov, ktorí na dodržiavanie sankcií dohliadajú. Veto zo strany Ruska však ich činnosť pozastavuje.



Návrh podporilo 13 z 15 členov BR OSN. Rusko bolo proti a ďalší stály člen rady, Čína, sa hlasovania zdržal.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia pred hlasovaním povedal, že krajiny Západu sa usilujú "zaškrtiť" Severnú Kóreu. Podľa jeho slov sa potvrdilo, že sankcie zavedené v spojitosti s jadrovým programom KĽDR sú bezvýznamné a odtrhnuté od reality.



USA a ďalšie západné krajiny Severnú Kóreu obviňujú z toho, že presúva zbrane do Ruska, ktoré ich používa vo vojne na Ukrajine, píše agentúra Reuters. Moskva aj Pchjongjang tieto tvrdenia odmietajú. Minulý rok však uviedli, že prehĺbia svoje vzťahy v oblasti armády.



BR OSN po prvý raz zaviedla sankcie voči KĽDR v roku 2006 s cieľom zamedziť financovanie programov vývoja jadrových zbraní a balistických rakiet. Neskôr prijala ďalšie balíky takýchto opatrení.



Štvrtková rezolúcia nemá vplyv na sankcie, ktoré zostávajú v platnosti, píše AP.