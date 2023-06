Rusko: Videoprenos zo súdu s Navaľným bez vysvetlenia prerušili

Moskva 19. júna (TASR) - Novinárom, ktorí sa v pondelok dostavili na pojednávanie s väzneným ruským opozičným vodcom Alexejom Navaľným, nebol umožnený vstup do súdnej siene. Pojednávanie najprv sledovali prostredníctvom videoprenosu v inej budove, neskôr bol aj ten prerušený. Na svojom webe o tom informovala britská stanica Sky News.



Proces prebieha vo väznici s najprísnejším stupňom stráženia v Melechove vo Vladimírskej oblasti, zhruba 250 kilometrov východne od Moskvy. Navaľnyj si v tejto väznici odpykáva deväťročný trest za údajný podvod a pohŕdanie súdom.



V súvislosti s prístupom k novinárom sa v ruských exilových médiách objavili špekulácie, že súdny proces s Navaľným bude úplne neverejný. Podľa dostupných informácií sa celá situácia vyjasní zrejme až v utorok.



Navaľného obhajoba nástojí, aby pojednávanie bolo verejné. Advokátka Oľga Michajlovová zdôraznila, že kauza sa netýka žiadneho štátneho tajomstva a dôvody na vylúčenie verejnosti pre to neexistujú.



Vstup do súdnej siene nepovolili v pondelok ani Navaľného príbuzným, ktorí potom pojednávanie tiež sledovali na diaľku, dodala televízia Sky News.



Najnovší proces s Navaľným sa týka obvinení z extrémizmu. V prípade usvedčenia môže zostať za mrežami aj celé desaťročia, informovala TASR na základe správy agentúry AFP.



Nové obvinenia proti Navaľnému boli podľa siedmich článkov trestného zákonníka. Najzávažnejším z nich je vytvorenie extrémistickej organizácie. Ruské orgány za ňu považujú Navaľným založenú nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK) a sieť jeho štábov v regiónoch. Obvinený aj z výziev na extrémizmus, z financovania extrémizmu, zo zapojenia neplnoletých do nebezpečných činov, rehabilitácie nacizmu a zo založenia mimovládnej organizácie zasahujúcej do práv občanov.



Spolu s Navaľným je súdený aj bývalý technický riaditeľ kanálu Navalny Live na strímovacej platforme YouTube Daniel Cholodnyj.



Samotný Navaľnyj označil nové obvinenia za "absurdné" a upozornil, že v prípade usvedčenia mu hrozí ďalších 30 rokov väzenia.



Navaľnyj okrem toho čelí aj obvineniu z terorizmu. Tým sa bude zaoberať vojenský súd, ktorý mu môže vymerať aj doživotný trest, píše AFP.