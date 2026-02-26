Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko vidí „jasné a konzistentné postoje“ SR a Maďarska ohľadom Družby

Na snímke vyústenie ropovodu Družba. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Cez ropovod Družba neprúdi ruská ropa do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.

Autor TASR
Moskva 26. februára (TASR) - Rusko vidí ukrajinskú sabotáž ropovodu Družba, ako aj jasné a konzistentné postoje Slovenska a Maďarska, ktorými bránia svoje ekonomické záujmy. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR podľa správ agentúr TASS a Reuters.

Vidíme absolútne jasné a konzistentné postoje Budapešti a Bratislavy, ktoré si stoja za svojimi ekonomickými záujmami. My vidíme sabotáž zo strany kyjevského režimu. To môžeme jednoducho povedať, niet čo komentovať,“ vyhlásil Peskov.

K situácii ohľadom ropovodu Družba sa vo štvrtok vyjadrila aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. „Ukrajinská blokáda tranzitu cez ropovod Družba ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska, Slovenska a celej Európy, čo je dôvod, prečo je nečinnosť Bruselu prekvapivá,“ uviedla.

Cez ropovod Družba neprúdi ruská ropa do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
