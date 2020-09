Rusko vidí len malú šancu na dohodu s USA o kontrole jadrových zbraní

Moskva 21. septembra (TASR) - Rusko vidí len malú šancu na dosiahnutie dohody o kontrole jadrových zbraní so Spojenými štátmi, pretože neakceptuje podmienky stanovené Washingtonom. V pondelok to podľa agentúry TASS povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Riabkov tak reagoval na vyhlásenie amerického vyjednávača pre jadrové odzbrojenie Marshalla Billingsleu, ktorý v rozhovore pre ruské médiá uviedol, že Moskva musí nájsť spoločnú reč s USA o predĺžení platnosti dohody New START/SNV-III z roku 2010 ešte pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami.



"Obávam sa, že ak Rusko nevyužije našu ponuku dovtedy, kým bude Donald Trump znovuzvolený do úradu prezidenta, cena vstupného, ako by sme povedali v USA, sa zvýši," uviedol Billingslea pre denník Kommersant.



Podmienka spomenutá americkým vyjednávačom je podľa Riabkova ultimátum a znížila šance na dosiahnutie konsenzu v súvislosti s predĺžením dohody o kontrole jadrových zbraní, ktorej platnosť sa skončí vo februári 2021. "Nemôžeme spolu hovoriť týmto spôsobom," uviedol Riabkov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí hovorilo o malej šanci na dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi aj po skončení tretieho kola rozhovorov o kontrole jadrových zbraní, ktoré sa konali vo Viedni v druhej polovici augusta. Príčinou nezhôd vtedy bola požiadavka USA, aby bola do novej dohody zahrnutá i Čína. Rusko oznámilo, že v takomto prípade by sa k nej mali pripojiť i Francúzsko a Británia. Čína však tlak zo strany USA, aby sa zapojila do rozhovorov s Ruskom o jadrovom arzenáli týchto troch krajín, už viackrát ignorovala a na augustové rozhovory do Viedne, kam bola pozvaná, neposlala ani delegáciu.



Na základe dohody START/SNV-III z roku 2010 majú obe krajiny obmedziť počet svojich strategických jadrových zbraní na 1550.



USA a Rusko v auguste 2019 odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), podpísanej ešte počas tzv. studenej vojny. New START sa tak stal posledným ešte platným paktom o jadrových zbraniach.