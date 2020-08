Rusko vidí malé šance na dohody s USA o kontrole jadrových zbraní

Moskva 23. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu uviedlo, že vidí len malú šancu na dosiahnutie dohody o kontrole jadrových zbraní so Spojenými štátmi. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nevidíme, že sa šance (na dosiahnutie dohody) zvýšia," povedal pre agentúru Interfax námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov. Dodal, že šance na predĺženie platnosti dohody New START/SNV-III z roku 2010 skôr klesajú.



"Nezdá sa nám, že by americká strana chcela odstúpiť zo svojej pozície, že do budúcich rokovaní musí byť bezpodmienečne zahrnutá aj Čína," povedal Rjabkov s tým, že USA od Ruska naďalej chcú neakceptovateľné požiadavky. "Nedôjde k žiadnym unilaterálnym krokom," doplnil.



Čína tlak zo strany USA, aby sa zapojila do rozhovorov s Ruskom o jadrovom arzenáli týchto troch krajín, už viackrát ignorovala.



Rusko a Spojené štáty uzavreli v utorok vo Viedni tretie kolo rozhovorov o kontrole jadrových zbraní. Doteraz však nič nenasvedčuje tomu, že by v rokovaniach došlo k výraznému pokroku, poznamenala DPA.



Na základe dohody START/SNV-III z roku 2010, ktorej platnosť vyprší približne o šesť mesiacov, majú obe krajiny obmedziť počet svojich strategických jadrových zbraní na 1550.



Spojené štáty chcú, aby akákoľvek nová dohoda zahŕňala všetky typy jadrových hlavíc, transparentnejšie opatrenia a lepšiu výmenu informácii.